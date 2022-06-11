В детскому саду Морозовска детей кормили гнилыми бананами с грязной кухни

По словам родителей их ужаснуло состояние кухни, а также содержимое полупустого холодильника. По их мнению на кухне царит настоящая антисанитария с плесенью, а на видеозаписи видно содержимое холодильника — заплесневелые лимоны, странную зелень нездорового оттенка и развернутую упаковку сливочного масла.
Родители рассказали, что направили отснятые материалы в областной Роспотребнадзор, прокуратуру, а также Отдел по правам и защите детей. Они также пожаловались и заведующей детсадом, одна Анна Болдырева никак не отреагировала на жалобы родителей, равно как и отдел образования.
«Дети плохо себя чувствуют от такого питания. Похожее уже было пару лет назад, но вот сейчас снова возобновилась», — цитирует родителей издание. Кроме того родители сообщили, что испытывают стыд перед детьми за то, что им пришлось питаться подобным образом. Они не знали, что происходит на кухне, пока не увидели это сами. И теперь у них есть вопросы относительно того, почему кухня находится в подобном состоянии, почему из рациона детей исчезли фрукты и овощи, а также куда пропал второй завтрак и продукты?
Родители добавили, что если ситуация с питанием не нормализуется — они просто переведут своих детей в другие детские сады. Однако и сейчас у них уже возникли вопросы к персоналу, теперь родителям кажется странным, что сотрудники уходили из детского сада с полными сумками, а также курили в подвальном помещении. На стороне родителей оказались только воспитатели, которые как раз и рассказали о проблемах с питанием.
При этом известно, что поставщиком питания является ООО «Бизнес Консалтинг», имеющий контракты еще с пятью детскими садами. Со сказкой у него заключен один из самых маленьких контрактов в Морозовске — почти на 1,5 миллиона рублей. Согласно данным тендера, организация должна была поставлять не только горячее питание, но также молочные продукты, а также фрукты и овощи.
Несмотря на попытку связаться с заведующей детского сада или заведующей отделом образования администрации Морозовского района изданию не удалось получить никаких комментариев, сейчас отправлен запрос в областное Министерство образования.