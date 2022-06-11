В детскому саду Морозовска детей кормили гнилыми бананами с грязной кухни

«Дети плохо себя чувствуют от такого питания. Похожее уже было пару лет назад, но вот сейчас снова возобновилась», — цитирует родителей издание. Кроме того родители сообщили, что испытывают стыд перед детьми за то, что им пришлось питаться подобным образом. Они не знали, что происходит на кухне, пока не увидели это сами. И теперь у них есть вопросы относительно того, почему кухня находится в подобном состоянии, почему из рациона детей исчезли фрукты и овощи, а также куда пропал второй завтрак и продукты?