rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2022, 11:48

Published 13 июня 2022, 11:48

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Ростов не вошел в пятерку самых гостеприимных городов России

13 июня 2022, 11:48
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос, где выявил самые гостеприимные города России. Ростов занял девятое место в рейтинге.

Аналитики сервиса изучили ответы жителей 16 самых крупных городов России. Всем им был задан вопрос о том, хотели бы они видеть больше туристов в своем городе.

Больше всего положительных ответов было получено от жителей Волгограда, Красноярска и Самары. Также туристов ждут в Москве и Санкт-Петербурге. Жители двух крупнейших мегаполисов России отметили, что приток туристов может помочь стабилизировать экономическую ситуацию, привлечь инвестиции.

Самыми негостеприимными оказались жители Краснодара.

В целом, по данным опроса, почти во всех регионах России возрос уровень гостеприимства по сравнению с прошлым годом.

Ранее Ростов уступил Краснодару в рейтинге лучших городов для молодежи.

#Алина Заярная#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика