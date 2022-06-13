Ростов не вошел в пятерку самых гостеприимных городов России

Больше всего положительных ответов было получено от жителей Волгограда, Красноярска и Самары. Также туристов ждут в Москве и Санкт-Петербурге. Жители двух крупнейших мегаполисов России отметили, что приток туристов может помочь стабилизировать экономическую ситуацию, привлечь инвестиции.