Горячую воду жителям ЗЖМ в Ростове вернут 16 июня

Posted 14 июня 2022, 12:59
Published 14 июня 2022, 12:59
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В одном из Telegram-каналов представители администрации Ростова рассказали, что в настоящий момент ко вторнику, 14 июня, удалось восстановить подачу горячей воды жителям 434 многоквартирных домов.
Однако еще 305 жилых домов на Западном жилом массиве все еще не получают услугу по горячему водоснабжению.
«В связи с повторными порывами и обнаружением новых дефектов, сроки восстановления подачи воды были отложены», — сказано в сообщении представителей администрации, которые добавили, что в Советском районе над решением проблемы трудятся восемь ремонтных бригад «Ростовских тепловых сетей».
В компании-поставщике горячего водоснабжения сообщили, что запуск горячей воды в еще 230 многоквартирных домах станет возможным после завершения работ в четверг, 16 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что подключить осталось всего 150 многоквартирных домов. Работы на теплосетях продолжаются с 12 мая, и с тех пор срок ремонта продлевали уже больше пяти раз.
Для уточнения информации по своему дому и срокам работ горожанам советуют звонить в «РТС» по номеру 8 (863) 234-89-44.