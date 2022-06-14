У ростовчан снижается желание озеленить улицу Станиславского в Ростове за свой счет

«Если у нас получится реализовать живую изгородь с помощью поддержки жителей, то дальше можно будет заниматься благоустройством дворов многоквартирных домов. В том числе и исторических дворов-колодцев в центре Ростова. Но очевидно, что это выйдет дороже, чем просто высадить 100 метров кустов. Да и не каждый житель захочет поделиться своими деньгами на озеленение чьего-то двора. Другое дело — доступная любому человеку центральная улица. Поэтому мы и решили начать с такого простого проекта», — объясняет Даниил Светличный.