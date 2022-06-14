У ростовчан снижается желание озеленить улицу Станиславского в Ростове за свой счет

Posted 14 июня 2022, 18:29
Published 14 июня 2022, 18:29
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Напомним, что урбанисты планируют на пожертвования горожан выполнить озеленение улицы Станиславского в Ростове. Они рассказывают, что в прошлом году в одном из кварталов улицы были высажены крупноразмерные деревья.
«А мы хотим добавить под деревья живую изгородь. Ведь сейчас под деревьями растут сорняки, а зимой по тротуарам размазывается грязь. Высадка кустарников решит эту проблему, — отмечает Даниил Светличный. — Мы выбрали вечнозеленый сорт бересклетов, которые почти не нуждаются в уходе».
Помимо высадки кустарников, инициаторы проекта планируют выступить с предложением по обособлению трамвайного полотна и, возможно, по реставрации нескольких зданий.
«Если у нас получится реализовать живую изгородь с помощью поддержки жителей, то дальше можно будет заниматься благоустройством дворов многоквартирных домов. В том числе и исторических дворов-колодцев в центре Ростова. Но очевидно, что это выйдет дороже, чем просто высадить 100 метров кустов. Да и не каждый житель захочет поделиться своими деньгами на озеленение чьего-то двора. Другое дело — доступная любому человеку центральная улица. Поэтому мы и решили начать с такого простого проекта», — объясняет Даниил Светличный.
По предварительным подсчетам урбанистов, на озеленение улицы Станиславского потребуется порядка 75 тысяч рублей. И хотя желание скидываться у ростовчан немного поубавилось за последние четыре месяца, о чем свидетельствуют опросы группы, урбанисты считают свою цель вполне достижимой.
Ранее RostovGazeta сообщала, что городские власти потратят на уборку и озеленение улично-дорожной сети порядка 9 миллиардов рублей.