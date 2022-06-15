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Posted 15 июня 2022, 07:47

Published 15 июня 2022, 07:47

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

В Ростове по 16 июня объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

В Ростове по 16 июня объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

15 июня 2022, 07:47
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону до пятницы, 17 июня, будут действовать два штормовых предупреждения из-за грозы и чрезвычайной пожароопасности, об этом сообщили в УМЧС региона.

В гидрометцентре предупредили, что в среду, 15 июня, и четверг, 16 июня, по все Ростовской области и Ростову будет наблюдаться ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться сильными дождями с грозой, а также градом и ветром скоростью до 23 метров в секунду.

Кроме того сам Ростов оказался в зоне чрезвычайной опасности возникновения пожаров пятого класса.

В связи с этими причинами до 17 июня горожанам рекомендовано максимально исключить необходимость пребывания на улице, стараться не парковать автомобили и не проходить под ненадежно закрепленными конструкциями, например, линиями электропередачи, а также деревьями или рекламным щитами. Также ростовчанам советуют отказаться от разведения костров и поджога сухих трав и стараться не допускать неосторожного обращения с огнем.

Ранее жителям региона рассказали, какую погоду следуют ожидать 15 июня.

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#Общество#Новости
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