В Ростове по 16 июня объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

В связи с этими причинами до 17 июня горожанам рекомендовано максимально исключить необходимость пребывания на улице, стараться не парковать автомобили и не проходить под ненадежно закрепленными конструкциями, например, линиями электропередачи, а также деревьями или рекламным щитами. Также ростовчанам советуют отказаться от разведения костров и поджога сухих трав и стараться не допускать неосторожного обращения с огнем.