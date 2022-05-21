К Ростовской области приближается шторм, а чиновники Ростова оказались миллионерами

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.
Так синоптики предсказали, что вечером субботы, 21 мая, в регион придет ненастная погода с ливнями, грозами и градом, которая продержится до конца суток 22 мая.
«Ветер усилится до 23 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.
Сотрудники администрации Ростова-на-Дону раскрыли данные о собственных заработках в 2021 году, в их числе заместители сити-менеджера Алексея Логвиненко, указавшие в декларациях многомиллионные доходы.
Так согласно открытым данным сам сити-менеджер заработал в период с 1 января по 31 декабря 2021 года 8,1 миллиона рублей, при этом в его собственности не оказалось ни жилья, ни автомобилей.
При этом его заместитель Юрий Овчинников превзошел руководителя и заработал за год 8,6 миллиона рублей. Его вторая половина также задекларировала доход на сумму более 530 тысяч рублей. В распоряжении семейства оказались две квартиры с иномаркой Toyota Camry.
Еще один замглавы администрации Андрей Дикун сообщил о заработке в 1,7 миллиона рублей. В декларациях чиновника указаны два участка земли с домом и квартирой, а также иномаркой BMW X5.
Чуть больше в 2021 году заработал Дмитрий Симков, который указал в декларации 1,9 миллиона рублей, земельный участок и автомобиль Land Rover. А вот его ребенок, не достигший совершеннолетия, оказался владельцем трех квартир и нежилого помещения.
Алексей Пикалов также заработал около 1,9 миллиона рублей, а в собственности у него оказались две квартиры, при этом площадь одной из них составляет около 100 квадратных метров. Супруга Пикалова оказалась успешнее мужа и привнесла в бюджет семьи 2,8 миллиона рублей.
Высокий доход показала семья Елены Кожуховой, ее муж заработал 17 миллионов, в то время как заработок чиновницы составил более 2,4 миллиона рублей. В собственности семейства оказались земельные участки, дом и квартира.
Гораздо скромнее оказались доходы Александра Новицкого и его жены. Оба супруга заработали в общей сложности около 2,9 миллиона рублей, а в собственности женщины оказались квартира и автомобиль «ВАЗ».
Аналогичный уровень дохода задекларировала Татьяна Асатрян, чей заработок составил три миллиона рублей. Сама женщина является владельцем дома, участка земли и двух квартир.
Светомузыкальный фонтан в Аллее Роз Ростова начал работать за 10 дней до официального открытия, об этом сообщил ростовчанин, который снял видео с шоу и распространил его в соцсетях.
Однако на других горожан не произвело впечатления открытие фонтана парка Плевен после реконструкции. Жители посчитали, что новый фонтан уступает старому во внешнем облике, а переизбыток молодежи в этом месте не способствует получению удовольствия от наблюдения за фонтаном.
«Там молодёжи на скейтах велосипедах — море, и все по фонтанам едут и прыгают как дикари», — пожаловались ростовчане в «ВКонтакте».