К Ростовской области приближается шторм, а чиновники Ростова оказались миллионерами

Алексей Пикалов также заработал около 1,9 миллиона рублей, а в собственности у него оказались две квартиры, при этом площадь одной из них составляет около 100 квадратных метров. Супруга Пикалова оказалась успешнее мужа и привнесла в бюджет семьи 2,8 миллиона рублей.