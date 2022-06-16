Центр и несколько районов Ростова остались без воды из-за аварий 16 июня

Posted 16 июня 2022, 15:18
Published 16 июня 2022, 15:18
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В первой половине дня 16 июня сотрудники водоканала сообщили, что задействовали несколько бригад в ликвидациях аварий на улице Петражицкого, 1-й Луговой, Пескова, Кумженской, а также проспектах Ленина, Нагибина и улице Нансена с переулком Автомобильным. Из-за аварий без воды до 17.00 мск без воды остались жители СНТ «Адамас», «Афганец», «Бытовик» и «Рыбник» с «Донстроем».
Однако уже к 17.15 мск стало известно, что ремонт удалось завершить только на улицах Петражицкого, Пескова и проспекте Ленина.
Работы на остальных участках планируют закончить в период с 19.00 до 23.00 мск.
Для информирования о ситуации ростовчан просят звонить по номеру 283-17-17.
Ранее ростовчан возмутил рост тарифов на коммунальные услуги из-за многочисленных аварий у поставщиков.