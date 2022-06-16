Центр и несколько районов Ростова остались без воды из-за аварий 16 июня

В первой половине дня 16 июня сотрудники водоканала сообщили, что задействовали несколько бригад в ликвидациях аварий на улице Петражицкого, 1-й Луговой, Пескова, Кумженской, а также проспектах Ленина, Нагибина и улице Нансена с переулком Автомобильным. Из-за аварий без воды до 17.00 мск без воды остались жители СНТ «Адамас», «Афганец», «Бытовик» и «Рыбник» с «Донстроем».