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Posted 16 июня 2022, 15:18

Published 16 июня 2022, 15:18

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Центр и несколько районов Ростова остались без воды из-за аварий 16 июня

16 июня 2022, 15:18
В четверг, 16 июня, в Ростове произошло несколько аварий, о ликвидации порывов и восстановлении водоснабжения сообщили в Telegram-канале «Ростовводоканала».

В первой половине дня 16 июня сотрудники водоканала сообщили, что задействовали несколько бригад в ликвидациях аварий на улице Петражицкого, 1-й Луговой, Пескова, Кумженской, а также проспектах Ленина, Нагибина и улице Нансена с переулком Автомобильным. Из-за аварий без воды до 17.00 мск без воды остались жители СНТ «Адамас», «Афганец», «Бытовик» и «Рыбник» с «Донстроем».

Однако уже к 17.15 мск стало известно, что ремонт удалось завершить только на улицах Петражицкого, Пескова и проспекте Ленина.

Работы на остальных участках планируют закончить в период с 19.00 до 23.00 мск.

Для информирования о ситуации ростовчан просят звонить по номеру 283-17-17.

Ранее ростовчан возмутил рост тарифов на коммунальные услуги из-за многочисленных аварий у поставщиков.

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