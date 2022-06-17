Ростовчанин разъяснил, почему в Ростове стало меньше общественного транспорта

«В Ростове есть длинные маршруты, например №25, №13. Раньше на эти маршруты выходило ежедневно по 30 машин. Но на последнем конкурсе маршрут №25 забрала себе одна известная транспортная фирма. Теперь она выпускает на маршрут №25 максимум восемь машин в рабочий день. А в выходные и вовсе одну-две машины», — отмечает Петр Смирнов.