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Posted 17 июня 2022, 20:59

Published 17 июня 2022, 20:59

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Ростовчанин разъяснил, почему в Ростове стало меньше общественного транспорта

17 июня 2022, 20:59
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратился ростовчанин Петр Смирнов [имя изменено по его просьбе]. Он рассказал о ситуации с общественным транспортом в Ростове, а также объяснил, почему горожанам приходится долго ждать автобус.

Петр Смирнов поясняет, что сейчас он пенсионер. А раньше работал водителем автобуса. Поэтому о ситуации с общественным транспортом в Ростове знаком не понаслышке.

«В Ростове есть длинные маршруты, например №25, №13. Раньше на эти маршруты выходило ежедневно по 30 машин. Но на последнем конкурсе маршрут №25 забрала себе одна известная транспортная фирма. Теперь она выпускает на маршрут №25 максимум восемь машин в рабочий день. А в выходные и вовсе одну-две машины», — отмечает Петр Смирнов.

Такая же ситуация, по его словам, сложилась и с маршрутом №13.

«Раньше тоже ежедневно выезжали 30 машин. Но у прежней компании без вменяемой причины отобрали лицензию, а маршрут отдали той же самой фирме, которая активно укрупняется, благодаря чему, получает больше дотаций, — говорит Петр Смирнов. — Очевидно же, что этой компании помогает департамент транспорта».

Пенсионер рассказывает, что сегодня с женой собирался поехать в гости. Однако поездка не состоялась.

«Вышли мы на остановку, постояли-прождали, но так и не дождались общественного транспорта, — говорит Петр Смирнов. — А раньше интервал движения автобусов был максимум 10 минут».

У редакции RostovGazeta нет официального подтверждения слов, озвученных Петром Смирновым. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году жители Ростова могут и вовсе остаться без общественного транспорта.

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