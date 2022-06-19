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Posted 19 июня 2022, 13:38

Published 19 июня 2022, 13:38

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Управляющий теплосетей Ростова сообщил о датах новых испытаний трубопровода

19 июня 2022, 13:38
Горячее водоснабжение жителям Ростова обещают вернуть 3 июля. Об этом доложил управляющий ООО "Ростовские тепловые сети" Анатолий Колесников в эфире одного из местных телеканалов.

"Ростовские тепловые сети" отчитались о проведении новых гидравлических испытаний с 20 июня по 3 июля. За этот период коммунальщики обещают устранить оставшиеся дефекты на трубопроводах, проверить системы подачи воды. Это необходимо для бесперебойного горячего водоснабжения ростовчан в зимнее время.

Напомним, что горячая вода в ряде домой жителей Западного микрорайона отсутствует с 12 мая. За это время сроки ее подачи переносились несколько раз. Это объяснялось большим количеством дефектов и неполадок на трубопроводах.

Ранее ростовчане высказались об отсутствии горячей воды.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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