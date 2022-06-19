Управляющий теплосетей Ростова сообщил о датах новых испытаний трубопровода

Posted 19 июня 2022, 13:38
Published 19 июня 2022, 13:38
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Ростовские тепловые сети" отчитались о проведении новых гидравлических испытаний с 20 июня по 3 июля. За этот период коммунальщики обещают устранить оставшиеся дефекты на трубопроводах, проверить системы подачи воды. Это необходимо для бесперебойного горячего водоснабжения ростовчан в зимнее время.
Напомним, что горячая вода в ряде домой жителей Западного микрорайона отсутствует с 12 мая. За это время сроки ее подачи переносились несколько раз. Это объяснялось большим количеством дефектов и неполадок на трубопроводах.