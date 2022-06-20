Азовское море грозит затопить часть Ростовской области к 2042 году

Доктор географических наук Сергей Бердников рассказал, что только за последние полвека самое маленькое в мире море поглотило почти 50 метров собственной береговой линии, и с каждым годом скорость этого процесса увеличивается. В зоне опасности Ростовской области оказалось 111 гектаров земли на территории Неклиновского района и 88 гектаров в Азовском районе. В случае, если море действительно начнет затапливать сушу, то ущерб составит не менее 148 миллионов рублей.