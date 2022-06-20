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Азовское море грозит затопить часть Ростовской области к 2042 году

20 июня 13:19
Фото: unsplash.com
В Ростовской области Азовское море создало угрозу затопления 200 гектаров земли, об этом сообщил портал «Известия».

Сотрудники Южного научного центра РАН объявили, что в период до 2042 года в Ростовской области и на территории Краснодарского края Азовское море может подтопить свыше 600 гектаров земли.

Доктор географических наук Сергей Бердников рассказал, что только за последние полвека самое маленькое в мире море поглотило почти 50 метров собственной береговой линии, и с каждым годом скорость этого процесса увеличивается. В зоне опасности Ростовской области оказалось 111 гектаров земли на территории Неклиновского района и 88 гектаров в Азовском районе. В случае, если море действительно начнет затапливать сушу, то ущерб составит не менее 148 миллионов рублей.

Представители администрации Неклиновского района рассказали изданию, что каждый год район теряет от двух до семи метров земли из-за подтоплений, и хотя жители настаивают на укреплении берега собственными силами — в настоящий момент это наказуемо, а государственных программ для решения проблем нет.

Главный инженер ФГУ «Азовморинформцентр» Ольга Фень также добавила, что в настоящий момент в плачевном состоянии находится практически все побережье Таганрога, где берег подмывает, в результате чего разрушается часть береговой линии.

«У нас есть целый район, Богудония, который уже частично обрушился. Там идут довольно серьезные процессы», — цитирует женщину издание.

Ранее в Ростовской области сообщили, что собираются расчистить несколько десятков водоемов на территории региона.

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