Депутат Заксобрания Ростовской области Михаил Сапрыкин останется в СИЗО до 16 июля

Депутату Михаилу Сапрыкину предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, будучи парламентарием, Сапрыкин имел строительный бизнес. В 2014 году он заключил сделку с администрацией Семикаракорского района. Фирма Сапрыкина «Ростэк» должна была построить дома и несколько квартир в них передать сиротам. Однако депутат передал строительство другой фирме за меньшую сумму. Из-за дешевизны реализуемого проекта работы были выполнены некачественно, и жить в квартирах невозможно. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Сапрыкину грозит до десяти лет заключения под стражей.