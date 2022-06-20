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Депутат Заксобрания Ростовской области Михаил Сапрыкин останется в СИЗО до 16 июля

20 июня 11:22
Фото: rostov.er.ru
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин, обвиняемый в мошенничестве, останется в следственном изоляторе до 16 июля. Информацию передает издание DonDay.

Депутату Михаилу Сапрыкину предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, будучи парламентарием, Сапрыкин имел строительный бизнес. В 2014 году он заключил сделку с администрацией Семикаракорского района. Фирма Сапрыкина «Ростэк» должна была построить дома и несколько квартир в них передать сиротам. Однако депутат передал строительство другой фирме за меньшую сумму. Из-за дешевизны реализуемого проекта работы были выполнены некачественно, и жить в квартирах невозможно. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Сапрыкину грозит до десяти лет заключения под стражей.

RostovGazeta подробно освещала эту историю.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области экс-главу поселения будут судить за махинации с землей.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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