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Конституционный суд России защитил права ростовского разработчика и IT-специалистов

20 июня 14:14
Фото: unsplash.com
Разработчик из Ростовской области Антон Мамичев смог добиться защиты авторского права для программ IT-специалистов, об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда Российской Федерации.

В понедельник, 20 июня, КС РФ помог защитить программы IT-специалистов. Причиной стало дела ростовского разработчика Антона Мамичева, который пытался доказать и защитить в суде свое авторское право на программу «eLearning Metadata Manager» (далее eMM), используемое для электронного обучения и управления данными.

Истец утверждал, что компания, в которой он работал, ООО «Интервим» незаконно присвоила разработку совместно со своей головной компанией Veeam Software Group GmbH.

В решениях суда было указано, что Мамичев не может защитить авторские права на программу из-за того, что невозможно было доказать, правомерно ли использовался исходный код в составных произведений третьих лиц. Разработчик просил признать за ним исключительное право на авторство и программу, а также требовал компенсацию за нарушение исключительного права на eMM.

И теперь суд решил поддержать разработчиков программ, признав недопустимость отказа в защите авторских прав и ставить их в зависимое положение от воли третьих лиц.

С полным документом решения можно ознакомиться по ссылке.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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