Конституционный суд России защитил права ростовского разработчика и IT-специалистов

В решениях суда было указано, что Мамичев не может защитить авторские права на программу из-за того, что невозможно было доказать, правомерно ли использовался исходный код в составных произведений третьих лиц. Разработчик просил признать за ним исключительное право на авторство и программу, а также требовал компенсацию за нарушение исключительного права на eMM.