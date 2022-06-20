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Posted 20 июня 2022, 10:53

Published 20 июня 2022, 10:53

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Предпринимателя осудили на 3,5 года колонии из-за неубранных свалок в Новочеркасске

20 июня 2022, 10:53
В Ростовской области огласили приговор бизнесмену Владимиру Фомиченко за махинации при уборке свалок, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2017 году бизнесмен занимался работой по ликвидации незаконных свалок. Суд установил, что он подготовил фальшивые документы и передал властям.

«В документах была отражена недостоверная информация об объеме выполненных работ. Всего было похищено почти два миллиона рублей», — говорится в публикации.

После этого завели уголовное дело, фигурант не признал вину. Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года колонии.

С учетом вынесенного ранее приговора он проведет в колонии четыре года. Также был удовлетворен иск с требованием взыскать два миллиона рублей.

Ранее желающего заработать пенсионера из Ростовской области мошенники «обули» на 2 миллиона.

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