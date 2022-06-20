Желающего заработать пенсионера из Ростовской области мошенники «обули» на 2 миллиона

Пожилой житель Матвеево-Курганского района Ростовской области повелся на удочку мошенников. Те представились брокерами и пообещали ростовчанину большой и быстрый доход от инвестиций. Ему нужно было всего лишь пополнять счет на сайте, указанном предприимчивыми брокерами, и ждать быстрый и большой доход.
В общей сумме мужчина потерял 2 035 500 рублей. Сейчас дело расследуют сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее пенсионерка из Таганрога отдала мошенникам все отложенные на похороны деньги. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили женщине, что ее дочь якобы сбила на машине человека, и ей грозит уголовное дело. За большую сумму денег дело обещали закрыть. Женщина отдала мошенникам больше 700 тысяч рублей.
До этого житель Новочеркасска стал жертвой телефонных мошенников. Они представили сотрудниками банка и предупредили его, что кто-то пытается снять деньги с его карты. Деньги предложили перевести на якобы безопасный счет. Мужчина перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей. возбуждено уголовное дело.