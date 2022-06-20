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Желающего заработать пенсионера из Ростовской области мошенники «обули» на 2 миллиона

20 июня 07:21
Фото: 1mediainvest.ru
Житель Ростовской области стал жертвой мошенников и перевел им практически два миллиона рублей. Обстоятельства дела сообщает МВД России по Ростовской области.

Пожилой житель Матвеево-Курганского района Ростовской области повелся на удочку мошенников. Те представились брокерами и пообещали ростовчанину большой и быстрый доход от инвестиций. Ему нужно было всего лишь пополнять счет на сайте, указанном предприимчивыми брокерами, и ждать быстрый и большой доход.

В общей сумме мужчина потерял 2 035 500 рублей. Сейчас дело расследуют сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Таганрога отдала мошенникам все отложенные на похороны деньги. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили женщине, что ее дочь якобы сбила на машине человека, и ей грозит уголовное дело. За большую сумму денег дело обещали закрыть. Женщина отдала мошенникам больше 700 тысяч рублей.

До этого житель Новочеркасска стал жертвой телефонных мошенников. Они представили сотрудниками банка и предупредили его, что кто-то пытается снять деньги с его карты. Деньги предложили перевести на якобы безопасный счет. Мужчина перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей. возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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