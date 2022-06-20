Желающего заработать пенсионера из Ростовской области мошенники «обули» на 2 миллиона

Пожилой житель Матвеево-Курганского района Ростовской области повелся на удочку мошенников. Те представились брокерами и пообещали ростовчанину большой и быстрый доход от инвестиций. Ему нужно было всего лишь пополнять счет на сайте, указанном предприимчивыми брокерами, и ждать быстрый и большой доход.