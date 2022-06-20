Таганрог может уйти под воду, а мэрия Ростова купила старинное здание по тройной цене

Так сотрудники Южного научного центра РАН выяснила, что за последние 50 лет Азовское море размыло и захватило около 50 метров береговой линии, и с каждым годом скорость подмыва берегов только нарастает. Ученые ожидают, что в следующие 20 лет Неклиновский район может потерять более 100 гектаров земли, а Азовский район — почти 80 гектаров. По кадастровой оценке материальный ущерб будет достигать как минимум 148 миллионов рублей.