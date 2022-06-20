Таганрог может уйти под воду, а мэрия Ростова купила старинное здание по тройной цене

Ученые предсказали, что в ближайшие 20 лет Азовское может затопить более 600 гектаров земли на юге России. Речь идет о Неклиновском и Азовском районе Ростовской области, а также нескольких муниципалитетах Краснодарского края, которые находятся в зоне потенциального затопления до 22042 года.
Так сотрудники Южного научного центра РАН выяснила, что за последние 50 лет Азовское море размыло и захватило около 50 метров береговой линии, и с каждым годом скорость подмыва берегов только нарастает. Ученые ожидают, что в следующие 20 лет Неклиновский район может потерять более 100 гектаров земли, а Азовский район — почти 80 гектаров. По кадастровой оценке материальный ущерб будет достигать как минимум 148 миллионов рублей.
Отдельной проблемой для приморских жителей Ростовской области стало и то, что ежегодно у берега Азовское море отнимает от двух до семи метров почвы, а сами жители не имеют права предпринимать меры, чтобы укрепить берег и избежать подтоплений.
«У нас есть целый район, Богудония, который уже частично обрушился. Там идут довольно серьезные процессы», — рассказала главный инженер ФГУ «Азовморинформцентр» Ольга Фень.
На портале госзакупок появились результаты тендера на проект строительства дорог в Кировском районе Ростова. Речь идет о новых дорогах в зоне Театрального спуска, заказчиком работ выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.
Заявки поступили всего от двух кандидатов, а разница в цене составила не больше 200 тысяч рублей, благодаря чему выиграла компания «Транс-Инжиниринг». Именно эта организация подготовит проект новых дорог по улице Закруткина, на Театральном проспекте и переулке Краснофлотском за 9,7 миллиона рублей.
Это на 2,4 миллиона меньше начальной стоимости контракта. Проект должен быть подготовлен к началу следующего года.
ДИЗО Ростова совершил удачное приобретение, выкупив у компании «Удача» здание в Думском проезде за 197 миллионов рублей. В будущем эта постройка может стать местом для создания музея.
Само здание находится в непосредственной близости от здания мэрии, а его площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Сделка состоялась всего спустя два года после того, как сама компания «Удача» купила здание за 73 миллиона рублей. За два года стоимость здания увеличилась в 2,6 раза.
«Сама компания „Удача“ якобы аффилировано с ГК „Донской причал“ семьи бизнесменов Гогорян», — сказано в сообщении источника.