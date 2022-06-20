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Украинские войска ракетами атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза»

20 июня 14:26
Фото: pixabay
Украинская армия нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, удар был нанесен в понедельник, 20 июня. В ситуации разбираются представители Минобороны и ФСБ.

«В данный момент удалось спасти пятерых человек, трое из которых получили ранения. Эта операция продолжается», — прокомментировал Аксенов.

Отмечается, что для спасения людей задействовали авиацию и патрульные судна. Ситуация сейчас находится под контролем.

Издание ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого пишет, что удар могли нанести украинскими военными ракетами производства Великобритании или США.

Ранее сдавшийся в плен американский наемник рассказал о коррупции в украинской армии.

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