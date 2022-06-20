Украинские войска ракетами атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза»

По его словам, удар был нанесен в понедельник, 20 июня. В ситуации разбираются представители Минобороны и ФСБ.
«В данный момент удалось спасти пятерых человек, трое из которых получили ранения. Эта операция продолжается», — прокомментировал Аксенов.
Отмечается, что для спасения людей задействовали авиацию и патрульные судна. Ситуация сейчас находится под контролем.
Издание ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого пишет, что удар могли нанести украинскими военными ракетами производства Великобритании или США.