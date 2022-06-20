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В Ростове вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который убил супружескую пару

20 июня 15:32
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону огласили приговор Владимиру Запросяну, который расстрелял родственников, сообщили в региональной прокуратуре.

В конце ноября 2020 года фигурант приехал к родственникам на улицу Рябышева. Он взял ружье и застрелил пожилых супругов.

«После этого нападавший поджег принадлежавший им гараж. Потерпевшие скончались от полученных ранений», — говорится в публикации.

Начавшийся пожар уничтожил имущество на сумму 500 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Известно, что сейчас ему 66 лет.

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