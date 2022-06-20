В Ростове вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который убил супружескую пару

В конце ноября 2020 года фигурант приехал к родственникам на улицу Рябышева. Он взял ружье и застрелил пожилых супругов.
«После этого нападавший поджег принадлежавший им гараж. Потерпевшие скончались от полученных ранений», — говорится в публикации.
Начавшийся пожар уничтожил имущество на сумму 500 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 17 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Известно, что сейчас ему 66 лет.
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