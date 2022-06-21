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Эксперты заявили о возможном появлении контрафакта из-за ушедших брендов одежды

21 июня 10:29
Фото: pxhere
В России рынок одежды стремительно изменился после ухода из страны известных брендов. Чего стоит ждать модникам и всем остальным жителям страны, разбирались журналисты издания «Новые известия».

В стране стали недоступны десятки брендов, таких как Levi’s, Zara, Pull& Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho. Некоторые занимаются распродажей остатков, но новые товары в ассортименте не появляются.

Wildberries удалось договориться с Zara, Massimo Dutti и Pull& Bear, что их вещи будут продавать через маркетплейс. Только у покупателей нет свободной возможности померить одежду, так как есть комиссия при возврате доставленного товара.

Некоторые ранее любили летать в Италию и Испанию за качественной одеждой. Но теперь в Милан дешевой «Победой» уже не добраться, так как сейчас нет прямых перелетов.

Ситуация с другими странами запада обстоит не лучше. На фоне этого становятся популярны шоп-туры, когда жители малых населенных пунктов приезжают в большие города за покупками.

Люди обращают внимание на Ивановский текстиль. Исследователь моды Наталья Ксенчак заявляет, что он не дотягивает до уровня модного масс-маркета.

«В Иваново можно приехать, чтобы купить такие товары, как постельное белье, носки, халаты или полотенца, но это не относится к моде. Закупаются здесь женщины преклонного возраста, которым в первую очередь важен комфорт», — уточнила Ксенчак.

Основатель одного из брендов Вера Якимова не исключила появления региональных центров моды. Однако она сетует на то, что страна зависит от импорта из-за отсутствия люксовых тканей.

В целом эксперты выражают мнение, что появившуюся пустоту на рынке могут занять контрафакт и сэконд-хэнды.

«Вместо Милана будет Бишкек, а модный рынок спасут Турция и Киргизия. В Киргизии более 3000 швейных производств, половина из которых функционирует неофициально», — заявил издание со ссылкой на информацию экспертов.

Они уверены, что собственных мощностей в России не хватит, чтобы обеспечить всех отечественной одеждой.

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