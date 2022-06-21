Слоны в крематории и дерзкий верблюд: директор раскрыл секреты ростовского зоопарка

Posted 21 июня 2022, 08:56
Published 21 июня 2022, 08:56
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Во время прогулки по зоосаду у посетителей нет-нет, да и проскакивает мысль: «Что будут делать со слоном, когда он умрёт». Несмотря на то, что в неволе с надлежащим уходом животное способно прожить дольше, чем в дикой природе, этот вопрос рано или поздно встает и перед сотрудниками зоопарка.
«Ничего особенного с ними не делают. Зоопарки поступают со слонами также, как и с маленькими животными: устанавливают причину смерти через вскрытие и затем отправляют останки на утильзавод в Кагальник», – отвечает Александр Жадобин.
Памятники умершим животным ставить в Ростовском зоопарке не принято даже если зверя знали и любили все ростовчане. Такое решение основано на том, что увековечивание памяти живого существа после смерти распространено в религиозной среде, а у животных религии нет.
Когда зоопарки только начали появляться бизнес звероловов использовал для своего процветания довольно жестокие методы. Сейчас же зоосады пополняют свои коллекции за счет рождения новых зверенышей. Однако случается и так, что животное попадает в неволю из дикой природы. В ростовском зоопарке таких всего двое – тигр Устин и белый медведь Айон.
«Семь лет назад в тайге нашли трех тигрят, их попытались держать в полувольных условиях. Владимир Путин выпустил их на волю, двое прижились. Устин не стал охотится нормально, он начал нападать на скот и собак. Потом он переплыл Амур, также пошалил у китайцев», – вспоминает директор ростовского зоопарка.
Александр Жадобин рассказывает, что через некоторое время тигр вернулся на российский берег реки и продолжил разорять скотоводов. В итоге хищник угодил в ловушку и разорвал себе лапы.
«Вопрос стоял такой, что он либо сейчас умрет, потому что он не может ходить и охотиться. Все понимали, что он в тайгу не вернется. Он будет нападать на скот, на собак, а в конце концов на людей. Единственный вариант спасти ему жизнь – это переместить его в один из зоопарков», – рассказывает директор историю тигра из ростовского зоопарка.
Похожим образом в коллекции зоосада появился и самец белого медведя. Медвежонка нашли в возрасте двух месяцев. Родителей рядом не было, без помощи людей он бы погиб.
Иногда животных из Ростовского зоопарка все же отпускают. Недавний пример – зубр Мультик. Животное отправили восполнять популяцию своего вида. Но перед эти его переселили из зоопарка в огромный вольер, в котором животное чувствует себя как на воле и не видит ограждения. В таких условиях зубр находится под наблюдением специалистов и готовится начать самостоятельную жизнь.
Отдельная страница в истории зоопарка – привязанность сотрудников ко своим подопечным. Александр Жадобин смеется, что один из биологов, взрослый мужчина, собирал Мультика в дорогу как заботливая бабушка – напоминал о припасенных яблоках, обнимал. А за жирафом Елизарой до сих пор ухаживает сотрудница, которая заботилась о ней с первых дней жизни.
«У меня лучший друг олень Рома. Его зовешь – он идет, шею вытягивает, мы с ним чешемся. Он за ухо лижет, кусает иногда. Когда захожу к шимпанзе, они на меня бросаются, доказывают, что я никто. Будто говорят: «Мы здесь большие самцы и ты нам ничего не сделаешь. Одно время, года полтора, мы с львицей дружили. Я ее приходил кормить и чесал. Потом она обрела мужа и я решил, что неправильно лезть в эти отношения», – рассказывает директор.
Есть такая традиция в зоопарке – проводить показательные кормления. И вроде бы с едой все ясно: хищникам – мясо, травоядным – сено и овощи. Однако иногда животные предпочитают совсем нетипичные для своего вида лакомства.
«Белые медведи очень любят арбузы. Они еще и научились их правильно есть, хотя им никто не показывал. То есть кожуру они не едят», – рассказывает Александр Жадобин.
Медведи становятся на огромную ягоду лапами, разламывают ее и выедают мякоть. Разве что косточки не выплевывают. Кому из сотрудников пришло в голову дать полярному медведю попробовать арбуз, совсем нетипичный для ареала обитания животного, директор не знает.
«Карликовые бегемоты любят арахис. Это подсказали коллеги из другого зоопарка. До этого наш бегемот Найма даже сама не знала, что она его любит. Сейчас за него она приносит мячик, открывает рот и ждет свой арахис», – делится директор.
О своих питомцах сотрудники зоопарка не прекращали заботиться даже в самые тяжелые времена. Несмотря на все старания Великая Отечественная война унесла жизни 80% животных, которые содержались в ростовском зоопарке. Через городской зоосад линия фронта проходила дважды, а во время оккупации на его территории расположилась артчасть. Александр Жадобин рассказывает, что когда в зоопарке базировались немецкие солдаты, они организовали столовую там, где сейчас находится обезьянник.
«Есть история о руководителе в тот момент зоопарка. Немцы как-то решили вырезать всех копытных, хотя они всегда очень хорошо относились к животным. Это все-таки мясо. Руководитель с помощью зеленки и йода немножко загримировал животных и сказал, что это определенные болезни. Ему не поверили и пригласили немецкого ветеринара. Он подтвердил несуществующий диагноз. До сих пор загадка истории: либо ветеринар не разбирался в болезнях, либо ему жалко было человека, которого расстреляют», – рассказывает специалист.
Он вспоминает еще одну историю о дерзком верблюде, которому хватило смелости плюнуть в лицо одному из немецких военных. За такую наглость животное безжалостно расстреляли.
Однажды, как рассказал Александр Жадобин, над зоопарком катапультировался вражеский летчик. Он не совсем понимал, куда попал и когда приземлился – начал хаотично стрелять. В результате погиб один из сотрудников ростовского зоопарка.
Животные в неволе сильно зависят от людей и переживать военное время им едва ли не сложнее, чем всем остальным. В связи с ситуацией на Украине местные зоолюбители забили тревогу о судьбе животных из зоопарков. Вопрос о том, будут ли их отправлять в российские зоосады пока, по словам Александра Жадобина, пока не ставится.
«Сейчас у нас есть акция, при которой под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России мы помогаем этим зоопаркам на месте», –рассказывает Жадобин.
По словам директора ростовского зоопарка, в случае необходимости сотрудники зоосада будут принимать решение о том, каких животных смогут принять в Ростове, а каких – нет.
«Чтобы принять животное нужно иметь для этого специальные условия. Мы не можем сказать, что готовы принять трех медведей, например», – сказал Александр Жадобин.
Если дары дикой природы зоопарки с радостью принимают, то к подаркам от посетителей относятся с осторожностью.
Александр Жадобин рассказал, что за год желающих отдать зоопарку льва или медведя набирается 20-30 человек.
Люди, по словам директора ростовского зоопарка, берут львов и медведей «поиграться», до 3-4 месяцев это им интересно. Зоопарк отказывается принимать такие «подарки», потому что для каждого нового животного нужно готовить отдельную площадь. Вольер должен быть большим и соответствовать всем требованиям безопасности.
«Медведь – это животное, которое копает, которое опасно. Мы их специально не размножаем, потому что отдать их куда-то – проблема», – объясняет директор зоопарка.
Алексей Жадоба советует владельцам таких животных взять на себя ответственность и быть готовым содержать хищника в надлежащих условиях.
Угощения зоопарк тоже отказывается принимать. Дело в том, рассказывает директор, что в соответствии с действующим законодательством все корма должны быть сертифицированы и проходить через определенную систему учета.
«Если хоть одна поставка не прошла все эти условия, то нам грозит штраф от 200 тысяч рублей», – говорит директор.
Случается и такое, что зоопарк, наоборот, пытаются обокрасть. Пять лет назад из ростовского зоопарка похитили двух красных ара.
«Залезли в вольер, у нас тогда еще не было камер в таком количестве. Я предполагаю, что здесь скорее всего были подвязаны сотрудники, потому что вынести ару незнакомому человеку невозможно. Это очень громко и опасно, там такие когти, что разорвали бы», – рассказывает Александр.
Как вспоминает директор зоопарка, почти сразу после происшествия несколько сотрудников пожелали уволиться. Похищенных попугаев отыскать не удалось.
Директор добавляет, что ему часто приходится вступать в дискуссии с зоозащитниками по поводу негуманных условий содержания животных.
«Я с неадекватными не спорю. Один раз нам написали комментарий: «Вы разбили семью белых мишек, вы забрали отца из семьи. Кто их будет воспитывать? Верните немедленно». Хочется сказать: «Откройте Википедию». Если мы сейчас самца запустим в вольер – это будет два трупа через минуту», – говорит директор зоопарка.
По словам Александра Жадобина, если следовать просьбам зоозащитников выпустить животных на волю, то их легче расстрелять. Неприспособленные и выросшие в неволе звери умрут без навыков выживания в дикой природе.
«У нас условия содержания лучше, чем у некоторых людей в квартирах. Я таким очень умным предлагал найти дикий остров, выкинуть голеньким и посмотреть, сколько они проживут. Животное, которое родилось в зоопарке не видело другого мира. Бытие определяет сознание», – заключает директор.
Сотрудники зоопарка уже привыкли к выступлениям зоозащитников, но некоторые просьбы посетителей поражают их своей глупостью. Александр Жадобин рассказывает, что больше всего казусов связано с черепахами.
«Этой зимой нам пришлось повесить наклейку «черепахи сухопутные». Очень много было жалоб в духе: «выпустите черепах в воду, им нужна вода, вы садисты». Если мы кинем этих черепах в воду они просто утонут», – говорит директор зоопарка.
Он добавляет, что посетители не могут пройти мимо каймановой черепахи и не возмутиться, что в ее вольере слишком мало места.
«Все говорят: «что вы творите, как же ей бедной развернуться нельзя». Откройте, пожалуйста, интернет и прочитайте. Это черепаха, которая ведет неподвижный образ жизни. Она закапывается в ил, вытаскивает голову и ждет, когда ей в рот заплывет рыбка. Это как заставлять ее двигаться, а она не хочет», – возмущается Александр Жадобин.
«Сейчас стало модно не иметь знаний, а иметь позицию ничем не подкрепленную от слова совсем. Поэтому зоопарк и нужен: чтобы люди приходили и немножко расширяли свой кругозор», – считает директор ростовского зоопарка.
Анна Ивченко
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