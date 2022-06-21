Слоны в крематории и дерзкий верблюд: директор раскрыл секреты ростовского зоопарка

«У меня лучший друг олень Рома. Его зовешь – он идет, шею вытягивает, мы с ним чешемся. Он за ухо лижет, кусает иногда. Когда захожу к шимпанзе, они на меня бросаются, доказывают, что я никто. Будто говорят: «Мы здесь большие самцы и ты нам ничего не сделаешь. Одно время, года полтора, мы с львицей дружили. Я ее приходил кормить и чесал. Потом она обрела мужа и я решил, что неправильно лезть в эти отношения», – рассказывает директор.