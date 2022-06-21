Водитель маршрутки в Батайске принял роды у пассажирки

21 июня в маршрутке №212, работающей по маршруту «Батайск-Ростов», у одной из пассажирок начались схватки. Водитель Владимир Итнянский, увидев это, предложил отвезти женщину в больницу, однако та отказалась и сказала, что ей нужно к подруге. Оказалось, что ранее Итнянский работал водителем скорой помощи, поэтому он не растерялся и смог принять роды. Женщина рассказала, что это ее четвертый ребенок.