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Водитель маршрутки в Батайске принял роды у пассажирки

21 июня 10:35
Фото: 1mediainvest.ru
В Батайске Ростовской области водитель маршрутки был вынужден принять роды у пассажирки. Новость об этом сообщает Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на гендиректора компании-перевозчика «Автолайн» Руслана Гасанова.

21 июня в маршрутке212, работающей по маршруту «Батайск-Ростов», у одной из пассажирок начались схватки. Водитель Владимир Итнянский, увидев это, предложил отвезти женщину в больницу, однако та отказалась и сказала, что ей нужно к подруге. Оказалось, что ранее Итнянский работал водителем скорой помощи, поэтому он не растерялся и смог принять роды. Женщина рассказала, что это ее четвертый ребенок.

О состоянии матери и ребенка не сообщается. Женщина настояла, чтобы ее отвезли к подруге, а не в медучреждение, что и сделал водитель.

Ранее стало известно, что возросло количество двойняшек, рождающихся на Дону. Так, с начала года в Ростовской области появились на свет 120 двойняшек.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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