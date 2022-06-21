Жуткая жара может стать причиной пожаров в 30 городах и районах Ростовской области

Особенно осторожными в обращении с огнем должны быть жители 30 городов и районов Ростовской области. Среди них донская столица, ряд районов юга и юго-востока области, а также жители Приазовья. Жителям этих муниципалитетов рекомендуется не кидать окурки и спички в сухую и густую растительность, не разводить костры в ветреную погоду, не жечь мусор. При возникновении пожара необходимо звонить "101" или "01".