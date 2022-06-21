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Posted 21 июня 2022, 11:15

Published 21 июня 2022, 11:15

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Жуткая жара может стать причиной пожаров в 30 городах и районах Ростовской области

21 июня 2022, 11:15
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено в Ростовской области. Информацию об этом докладывает МЧС России по Ростовской области.

В ряде районов донского региона ожидается чрезвычайная пожароопасность. Ей присвоен самый высокий пятый класс. Он характеризуется высокой воспламеняемостью сухой растительности, быстрой скоростью распространения огня и риском природных пожаров. Причинами высокой пожароопасности являются ясная погода и непрекращающаяся жара.

Особенно осторожными в обращении с огнем должны быть жители 30 городов и районов Ростовской области. Среди них донская столица, ряд районов юга и юго-востока области, а также жители Приазовья. Жителям этих муниципалитетов рекомендуется не кидать окурки и спички в сухую и густую растительность, не разводить костры в ветреную погоду, не жечь мусор. При возникновении пожара необходимо звонить "101" или "01".

Ранее в жутком пожаре в Ростове получили ожоги женщина и ребенок.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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