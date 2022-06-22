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Posted 22 июня 2022, 09:50

Published 22 июня 2022, 09:50

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Изнуряющая жара грозит пожарами жителям Ростовской области 22 и 23 июня

22 июня 2022, 09:50
В Ростовской области объявили третье за сутки штормовое предупреждение из-за пожаров в 25 муниципалитетах, данные об этом опубликовали в УМЧС региона.

Сотрудники ведомства предупредили, что с 22 по 23 июня в 25 районах Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокая вероятность возникновения пожаров. Под ударом могут оказаться территории Кагальницкого, Сальского, Пролетарского, Мартыновского, Ремонтненского, Азовского, Аксайского и еще 18 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону.

Также в течение следующих двух дней на всей территории региона будут действовать штормовые предупреждения из-за плохой погоды и шторма в Азовском море.

Напомним, ранее в Ростовской области потушили пожар на нефтезаводе, возникший из-за падения беспилотника.

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