Изнуряющая жара грозит пожарами жителям Ростовской области 22 и 23 июня

Posted 22 июня 2022, 09:50
Published 22 июня 2022, 09:50
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Сотрудники ведомства предупредили, что с 22 по 23 июня в 25 районах Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокая вероятность возникновения пожаров. Под ударом могут оказаться территории Кагальницкого, Сальского, Пролетарского, Мартыновского, Ремонтненского, Азовского, Аксайского и еще 18 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону.
Также в течение следующих двух дней на всей территории региона будут действовать штормовые предупреждения из-за плохой погоды и шторма в Азовском море.
Напомним, ранее в Ростовской области потушили пожар на нефтезаводе, возникший из-за падения беспилотника.