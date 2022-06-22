Изнуряющая жара грозит пожарами жителям Ростовской области 22 и 23 июня

Сотрудники ведомства предупредили, что с 22 по 23 июня в 25 районах Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокая вероятность возникновения пожаров. Под ударом могут оказаться территории Кагальницкого, Сальского, Пролетарского, Мартыновского, Ремонтненского, Азовского, Аксайского и еще 18 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону.