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Почти половина ростовчан не могут поддержать раздельный сбор мусора

22 июня 15:41
Фото: 1mediainvest.ru
Недавно РЭО («Российский экологический оператор») провел опрос, связанный с «мусорной реформой», результаты которого показали, что 98% жителей Ростовской области осведомлены о раздельном сборе мусора, но, как показывает новая статистика, только 12% действительно сортируют все производимые отходы.

40% респондентов признались, что не занимаются сортировкой мусора из-за недоступности пунктов для раздельного сбора. Неудобное расположение контейнеров и пунктов переработки играет ключевую роль в отказе от полезной экологической инициативы: большинство ростовчан не могут выделить время в своем загруженном расписании на поездку в сортировочный пункт, находящийся вдали от их места проживания.

Проблему неудобства системы сбора отходов в городе отмечают также опрошенные, которые стараются частично или полностью осуществлять раздел мусора (60%). Трудности, возникающие при этом процессе, конечно, замедляют распространение инициативы по грамотной переработке отходов, но не останавливают его полностью — больше половины респондентов (58%) считают, что при большем внимании властей и старании горожан Ростовская область сможет перейти к раздельному сбору отбросов.

Ранее Федеральное Минприроды одобрило заявку МинЖКХ Ростовской области на субсидию, что позволит купить 2 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов.

Погорелова София

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