Почти половина ростовчан не могут поддержать раздельный сбор мусора

Проблему неудобства системы сбора отходов в городе отмечают также опрошенные, которые стараются частично или полностью осуществлять раздел мусора (60%). Трудности, возникающие при этом процессе, конечно, замедляют распространение инициативы по грамотной переработке отходов, но не останавливают его полностью — больше половины респондентов (58%) считают, что при большем внимании властей и старании горожан Ростовская область сможет перейти к раздельному сбору отбросов.