Почти половина ростовчан не могут поддержать раздельный сбор мусора

40% респондентов признались, что не занимаются сортировкой мусора из-за недоступности пунктов для раздельного сбора. Неудобное расположение контейнеров и пунктов переработки играет ключевую роль в отказе от полезной экологической инициативы: большинство ростовчан не могут выделить время в своем загруженном расписании на поездку в сортировочный пункт, находящийся вдали от их места проживания.
Проблему неудобства системы сбора отходов в городе отмечают также опрошенные, которые стараются частично или полностью осуществлять раздел мусора (60%). Трудности, возникающие при этом процессе, конечно, замедляют распространение инициативы по грамотной переработке отходов, но не останавливают его полностью — больше половины респондентов (58%) считают, что при большем внимании властей и старании горожан Ростовская область сможет перейти к раздельному сбору отбросов.
Ранее Федеральное Минприроды одобрило заявку МинЖКХ Ростовской области на субсидию, что позволит купить 2 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов.
Погорелова София