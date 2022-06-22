Новошахтинский завод — один из важнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России. Также этот завод играет ключевую роль в экономике Ростовской области. Каждый год НПЗ перерабатывает порядка пяти миллионов тонн нефти. Его работа влияет на уборку и посев зерновых, так как топливо завода обеспечивало ростовских аграриев. Таким образом, по мнению экспертов, опрошенных «Дон24», украинские военные планировали вывести из строя важнейший для региона завод, поставить под угрозу множество отраслей в регионе, в том числе сельскохозяйственную.