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Стало известно, почему украинские беспилотники целились именно по Новошахтинскому НПЗ

22 июня 17:17
Фото: УМЧС по РО
Утром 22 июня украинские беспилотники нанесли два удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Почему именно он был выбран целью объяснили эксперты.

22 июня в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод врезались два беспилотника, прилетевшие с территории Украины. На заводе произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать. Персонал НПЗ не пострадал, однако убытки от произошедшего только предстоит подсчитать.

Новошахтинский завододин из важнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России. Также этот завод играет ключевую роль в экономике Ростовской области. Каждый год НПЗ перерабатывает порядка пяти миллионов тонн нефти. Его работа влияет на уборку и посев зерновых, так как топливо завода обеспечивало ростовских аграриев. Таким образом, по мнению экспертов, опрошенных «Дон24», украинские военные планировали вывести из строя важнейший для региона завод, поставить под угрозу множество отраслей в регионе, в том числе сельскохозяйственную.

Нельзя не отметить, что топливо и продукты нефтепереработки Новошахтинского завода шли на экспорт через Ростовский порт. Близость путей отправки нефти зарубежным покупателям делало экспорт очень выгодным. Возможно, целью украинских военных было нанести урон международной торговле России.

Также ключевым моментом является географическая близость завода к украинской границе. Беспилотникам было бы сложно долететь до более отдаленных от фронта объектов инфраструктуры.

Ранее RostovGazeta подробно писала о взрыве на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

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