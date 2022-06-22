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Уголовное дело возбудил СК РФ после взрывов на нефтезаводе в Новошахтинске 22 июня

22 июня 17:56
Фото: УМЧС по РО
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

СК РФ РФ доложил о возбуждении уголовного дела из-за взрывов на нефтезаводе в Новошахтинске. В ведомстве уточняют, что для расследования произошедшего будут проведены все необходимые экспертизы, установлены причины и обстоятельства взрыва и пожара, виновные понесут ответственность.

Напомним, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел утром 22 июня. Взрыв спровоцировал пожар на заводе, который удалось быстро ликвидировать. По некоторым данным, в завод врезались два беспилотника, прилетевшие со стороны Украины. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Ранее эксперты объяснили, почему украинские беспилотники целились именно в нефтезавод в Новошахтинске.

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