Уголовное дело возбудил СК РФ после взрывов на нефтезаводе в Новошахтинске 22 июня

СК РФ РФ доложил о возбуждении уголовного дела из-за взрывов на нефтезаводе в Новошахтинске. В ведомстве уточняют, что для расследования произошедшего будут проведены все необходимые экспертизы, установлены причины и обстоятельства взрыва и пожара, виновные понесут ответственность.