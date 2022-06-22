В Новошахтинске украинские БПЛА атаковали нефтезавод, а в Ростове построят храм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв на НПЗ мог произойти из-за атаки двух беспилотников, выпущенных с украинской территории. Их обломки нашли на территории завода. Беспилотники целились на технические установки НПЗ. Голубев заверил, что следственные действия уже начались. Оценить размеры ущерба, нанесенного заводу, только предстоит. Когда завод сможет вернуться к штатной работе, не сообщается.