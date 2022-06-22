В Новошахтинске украинские БПЛА атаковали нефтезавод, а в Ростове построят храм

22 июня в Новошахтинске прогремел взрыв. По предварительным данным, ЧП произошел из-за двух украинских беспилотников, атаковавших нефтезавод.
Первые данные о взрыве стали поступать утром из Telegram-каналов. Далее официальное заявление сделало МЧС России по Ростовской области. Сообщалось, что на территории завода произошел пожар в теплообменнике на площади 50 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать силами 24 единиц спецтехники. Также привлекли 68 человек личного состава. Никто из персонала завода не пострадал.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв на НПЗ мог произойти из-за атаки двух беспилотников, выпущенных с украинской территории. Их обломки нашли на территории завода. Беспилотники целились на технические установки НПЗ. Голубев заверил, что следственные действия уже начались. Оценить размеры ущерба, нанесенного заводу, только предстоит. Когда завод сможет вернуться к штатной работе, не сообщается.
Жителей донского региона возмутило, что беспилотники смогли легко пересечь границу с Ростовской областью, минуя системы ПВО. Почему системы не среагировали на летательные аппараты, не известно. Однако ростовчане уверены, что Россия должна дать достойный ответ и не оставить виновников произошедшего безнаказанными.
В Ростове на Вертолетном поле возведут храм иконы Божией Матери. Об этом сообщила администрация города.
Храм построят на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Подготовка планировки будет вестись на средства самого храма, после того как он получит необходимые документы от ростовского ДАиГа. Построить храм планируется в течение одного года.
В донской столице собираются запустить обновленные автобусные маршруты с Западного микрорайона до гребного канала «Дон». Планируется, что такие автобусы начнут свою работу уже с августа.
Путь автобусов будет пролегать от ГПЗ-10 через улицы Пескова, Портовую, Западный подъезд, Пойменную, Гребной канал и ТРК «Мегамаг» до гребного канала. Маршрут будут обслуживать всего шесть автобусов.
Ростовчане со скепсисом отнеслись к столь длинному маршруту. Они подозревают, что водители будут сокращать путь или не доезжать до конечной остановки.