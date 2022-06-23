Экс-проректора ростовского вуза приговорили к году и восьми месяцам колонии

Ростовский областной суд рассмотрел дело мужчины, опубликовав данные о том, что мужчина обвинялся двух эпизодах мошенничества, осуществляемых в период с марта 2017 по июль 2018 года, а также приобретении, хранении, перевозки в целях использования поддельных документов. За мошенничество его должны были приговорить к трем годам лишения свободы, а штраф за поддельные документы должен был составить 20 тысяч рублей. Однако мужчине зачли срок нахождения под стражей в срок пребывания в колонии, поэтому его наказание признали фактически отбытым. От штрафа Зайцев был освобожден из-за истечения срока давности.