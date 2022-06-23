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Экс-проректора ростовского вуза приговорили к году и восьми месяцам колонии

23 июня 08:58
Фото: unsplash.com
В Ростове областной суд рассмотрел дело проректора, обвиняемого в махинациях, связанных с переводом студентов и выдачей недействительных дипломов об образовании, данные появились на портале судебного делопроизводства.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известен приговор по делу проректора РИЗП Сергея Зайцева. Мужчину приговорили к году и восьми месяцам колонии из-за махинаций в сфере высшего образования и выдаче поддельных документов о прохождении образовательных программ.

Ростовский областной суд рассмотрел дело мужчины, опубликовав данные о том, что мужчина обвинялся двух эпизодах мошенничества, осуществляемых в период с марта 2017 по июль 2018 года, а также приобретении, хранении, перевозки в целях использования поддельных документов. За мошенничество его должны были приговорить к трем годам лишения свободы, а штраф за поддельные документы должен был составить 20 тысяч рублей. Однако мужчине зачли срок нахождения под стражей в срок пребывания в колонии, поэтому его наказание признали фактически отбытым. От штрафа Зайцев был освобожден из-за истечения срока давности.

Сообщается, что приговор суда пока не обрел законную силу, однако фигурант дел может обжаловать решение суда в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в течение полугода с момента вынесения приговора.

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