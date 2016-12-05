Проректора ЮФУ оштрафовали на 1 млн за платную парковку у общежитий

По ее словам, за нецелевое использование земельного участка и самовольное занятие прилегающей территории проректора ЮФУ и сам университет оштрафовали на общую сумму более одного миллиона рублей. В настоящий момент университет границы парковки перенес и оспаривает наложение штрафа в суде.

