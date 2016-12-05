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Проректора ЮФУ оштрафовали на 1 млн за платную парковку у общежитий

5 декабря 2016, 06:32
Росреестр оштрафовал одного из проректоров Южного федерального университета и само образовательное учреждение на один миллион рублей за организацию платной парковки вместо общежития по улице Благодатной в городе Ростове-на-Дону, сообщила журналисту RostovGazeta старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

"ЮФУ организовал платную парковку не только на собственной территории, предоставленной университету в бессрочное пользование под строительство многоквартирных домов и общежитий, но и использовал для этих целей соседний участок", — отметила Комахидзе.

По ее словам, за нецелевое использование земельного участка и самовольное занятие прилегающей территории проректора ЮФУ и сам университет оштрафовали на общую сумму более одного миллиона рублей. В настоящий момент университет границы парковки перенес и оспаривает наложение штрафа в суде.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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