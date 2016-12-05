Проректора ЮФУ оштрафовали на 1 млн за платную парковку у общежитий

"ЮФУ организовал платную парковку не только на собственной территории, предоставленной университету в бессрочное пользование под строительство многоквартирных домов и общежитий, но и использовал для этих целей соседний участок", — отметила Комахидзе.
По ее словам, за нецелевое использование земельного участка и самовольное занятие прилегающей территории проректора ЮФУ и сам университет оштрафовали на общую сумму более одного миллиона рублей. В настоящий момент университет границы парковки перенес и оспаривает наложение штрафа в суде.