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Сотни домов в Ростове останутся без света с 23 июня по 1 июля

23 июня 05:50
Фото: unsplash.com
В Ростове горожан предупредили о плановых отключениях света в сотнях домов с 23 июня по 1 июля, график работ опубликовали на портале АО «Донэнерго».

В компании сообщили, что в последнюю декаду месяца жителей всех районов Ростова ожидают длительные отключения электроснабжения.

Так в четверг, 23 июня, без электричества останутся жители центра города, Железнодорожного района и Нахичевани. Согласно графику отключения грозят домам по проспекту Буденновскому, улицам Тельмана, Островского, с 19-й по 27-ую Линий, Манежной, Мичуринской, Рижской, а также Большой Садовой, Чехова, Портовой, Судостроительной, Запорожской и Красносельской.

В последний рабочий день недели в пятницу, 24 июня, без электричества останется парк-отель «Ростов», вновь проспект Буденновский и улица Тельмана, а также дома на улицах Большой Садовой, Социалистической, Богатяновском Спуске, Богданова, 29-й, 31-й, 33-й и 35-й Линии, вместе с ними — здания на улицах Калинина, с 2-й по 6-ую Кольцевые улицы и Мадояна.

После выходных отключения возобновятся с понедельника, 27 июня, когда электричество отключат жителям улиц Лихачева, Карбышева, Грисенко, и вновь жителям Калинина, с 2-й по 6-ую Кольцевые улицы и Мадояна.

С полным графиком отключений можно ознакомиться на портале «Донэнерго» по ссылке.

Ранее стало известно, какие районы останутся без воды 23 июня.

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