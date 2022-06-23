Сотни домов в Ростове останутся без света с 23 июня по 1 июля

В последний рабочий день недели в пятницу, 24 июня, без электричества останется парк-отель «Ростов», вновь проспект Буденновский и улица Тельмана, а также дома на улицах Большой Садовой, Социалистической, Богатяновском Спуске, Богданова, 29-й, 31-й, 33-й и 35-й Линии, вместе с ними — здания на улицах Калинина, с 2-й по 6-ую Кольцевые улицы и Мадояна.