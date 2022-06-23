Сотни домов в Ростове останутся без света с 23 июня по 1 июля

В компании сообщили, что в последнюю декаду месяца жителей всех районов Ростова ожидают длительные отключения электроснабжения.
Так в четверг, 23 июня, без электричества останутся жители центра города, Железнодорожного района и Нахичевани. Согласно графику отключения грозят домам по проспекту Буденновскому, улицам Тельмана, Островского, с 19-й по 27-ую Линий, Манежной, Мичуринской, Рижской, а также Большой Садовой, Чехова, Портовой, Судостроительной, Запорожской и Красносельской.
В последний рабочий день недели в пятницу, 24 июня, без электричества останется парк-отель «Ростов», вновь проспект Буденновский и улица Тельмана, а также дома на улицах Большой Садовой, Социалистической, Богатяновском Спуске, Богданова, 29-й, 31-й, 33-й и 35-й Линии, вместе с ними — здания на улицах Калинина, с 2-й по 6-ую Кольцевые улицы и Мадояна.
После выходных отключения возобновятся с понедельника, 27 июня, когда электричество отключат жителям улиц Лихачева, Карбышева, Грисенко, и вновь жителям Калинина, с 2-й по 6-ую Кольцевые улицы и Мадояна.