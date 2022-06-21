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Коммунальщики в Ростове обещали отказаться от отключений горячей воды с 2023 года

21 июня 08:27
Фото: 1mediainvest.ru
ООО «Ростовские тепловые сети» заверили, что со следующего года планируют отказаться от практики массового отключения горячей воды. Об этом они рассказали изданию Donnews.

С 12 мая горячее водоснабжение отсутствует во многих домах Западного микрорайона Ростова. Также отключения горячей воды начались в центре города и на Северном. Сроки возобновления подачи воды постоянно откладываются из-за дефектов на теплотрассах, которые были обнаружены во время работ. По данным коммунальщиков, порядка 42% труб вышли из строя.

Однако со следующего года «Ростовские теплосети» намерены перейти на другой режим отключения горячей воды. Коммунальщики приобрели специальное оборудование, которое позволит инженерам быстрее выявлять коммуникации с дефектами на локальном уровне. Это ускорит работу с дефектами и сократит срок отключения горячего водоснабжения в большинстве кварталов до трех-четырех дней.

Ранее Ростовский арбитражный суд решил купить бойлер для нагрева воды, пока в городе перебои с горячим водоснабжением.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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