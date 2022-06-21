Коммунальщики в Ростове обещали отказаться от отключений горячей воды с 2023 года

С 12 мая горячее водоснабжение отсутствует во многих домах Западного микрорайона Ростова. Также отключения горячей воды начались в центре города и на Северном. Сроки возобновления подачи воды постоянно откладываются из-за дефектов на теплотрассах, которые были обнаружены во время работ. По данным коммунальщиков, порядка 42% труб вышли из строя.