Священники пострадали при обстреле Донецка силами ВСУ

Напомним, глава Донецкой народной республики назвал причины участившихся обстрелов территории Донбасса. По его мнению, это попытка противника отвлечь внимание от военных успехов России и ЛДНР. Также он отметил причастность западных лидеров к разжиганию боевых действий со стороны Украины.