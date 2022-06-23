Священники пострадали при обстреле Донецка силами ВСУ

ВСУ Украины произвели обстрел Куйбышевского района Донецка. Пострадал Свято-Благовещенский храм. Ранения получили два священнослужителя и староста храма. Информации о самочувствии раненых нет.
Напомним, глава Донецкой народной республики назвал причины участившихся обстрелов территории Донбасса. По его мнению, это попытка противника отвлечь внимание от военных успехов России и ЛДНР. Также он отметил причастность западных лидеров к разжиганию боевых действий со стороны Украины.
Ранее стало известно, что украинская армия уничтожила до пятисот украинских военных на судостроительном заводе.