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Священники пострадали при обстреле Донецка силами ВСУ

23 июня 18:22
Фото: 1mediainvest.ru
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате чего пострадали два священнослужителя. Об этом пишет новостной портал «Новороссия».

ВСУ Украины произвели обстрел Куйбышевского района Донецка. Пострадал Свято-Благовещенский храм. Ранения получили два священнослужителя и староста храма. Информации о самочувствии раненых нет.

Напомним, глава Донецкой народной республики назвал причины участившихся обстрелов территории Донбасса. По его мнению, это попытка противника отвлечь внимание от военных успехов России и ЛДНР. Также он отметил причастность западных лидеров к разжиганию боевых действий со стороны Украины.

Ранее стало известно, что украинская армия уничтожила до пятисот украинских военных на судостроительном заводе.

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