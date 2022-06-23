Вассерман объяснил, почему после взрыва в Новошахтинске у Украины не остается шанса

«Кстати, это касается не только ПВО, но и противоракетной обороны. Например, американцы вышли из договора об ограничении противоракетной обороны. Они хотят создать такую противоракетную оборону, которую мы гарантированно не сможем пробить. А мы в ответ разработали ударные системы, от которых вся американская противоракетная оборона гарантированно не спасет, — отмечает Анатолий Вассерман. — Поэтому единственный способ защитить нашу территорию от террористической организации „Украина“ — ликвидировать ее. Заодно и ее нынешней „крыше“ — США и Европейскому Союзу, будет неповадно устраивать нам новые пакости такого рода».