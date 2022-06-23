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Вассерман объяснил, почему после взрыва в Новошахтинске у Украины не остается шанса

23 июня 08:55
Фото: vassermans.ru
Взрыв на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области в очередной раз показал, что Украина и впредь будет представлять опасность не только для самой себя, но и для окружающих, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы, политик Анатолий Вассерман.

По словам Вассермана, украинский беспилотник, который нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, — штука не хитрая. Его производством занимаются многие страны. Массово беспилотники производят в Турции. Причем двигатели к ним делают преимущественно на Украине.

«Взрывом на заводе в Новошахтинске Украина доказывает принципиальную невозможность оставить независимым какой бы то ни было клочок ее нынешней территории», — отмечает Анатолий Вассерман.

Собеседник разъясняет, что при всех технических возможностях соревнований брони и снаряда, противовоздушная оборона никогда не будет абсолютно надежной. Что-то всегда проскочит.

«Кстати, это касается не только ПВО, но и противоракетной обороны. Например, американцы вышли из договора об ограничении противоракетной обороны. Они хотят создать такую противоракетную оборону, которую мы гарантированно не сможем пробить. А мы в ответ разработали ударные системы, от которых вся американская противоракетная оборона гарантированно не спасет, — отмечает Анатолий Вассерман. — Поэтому единственный способ защитить нашу территорию от террористической организации „Украина“ — ликвидировать ее. Заодно и ее нынешней „крыше“ — США и Европейскому Союзу, будет неповадно устраивать нам новые пакости такого рода».

Ранее RostovGazeta сообщала, что на самом деле натворили украинские беспилотники на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске.

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