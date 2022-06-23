rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове ищут перевозчика маршрута № 37 с Западного до Гребного канала

23 июня 06:56
Фото: unsplash.com
В Ростове объявили о поисках перевозчика, готового взять на себя обслуживание нового маршрута № 37, данные об этом появились на портале закупок.

Согласно данным тендера заказчиком выступил департамент транспорта Ростова, желающий найти перевозчика, готового заняться пассажироперевозками на новом маршруте между «ГПЗ-10» и Гребным каналом «Дон». Хотя на портале закупок стоимость контракта оценивают в 10 копеек, в расчете НМЦК сказано, что максимальная стоимость контракта составит более 5,1 миллиона рублей.

При этом согласно тому же расчету маршрут будет круглодично обслуживать только один автобус, а планируемая плата за проезд должна составить около 7,6 миллиона рублей.

В техническом задании от перевозчика требуется предоставить транспортное средство малой вместимости с системой кондиционирования, видеонаблюдения и навигатором и двигателем класса не ниже Евро-4.

Заявки от кандидатов на тендер будут принимать до 7 июля, а победителя выберут спустя 8 дней.

Ранее сообщалось, что контракт планируют заключить на срок до 1 августа 2023 года.

Материалы по теме
Мэрия в Ростове ищет перевозчика на два маршрута из центра до Ростовского моряНовый маршрут троллейбуса с автономным ходом запустят в Ростове Власти Ростова модернизируют 30 трамваев и организуют два дополнительных маршрута
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00