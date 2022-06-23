В Ростове ищут перевозчика маршрута № 37 с Западного до Гребного канала

Согласно данным тендера заказчиком выступил департамент транспорта Ростова, желающий найти перевозчика, готового заняться пассажироперевозками на новом маршруте между «ГПЗ-10» и Гребным каналом «Дон». Хотя на портале закупок стоимость контракта оценивают в 10 копеек, в расчете НМЦК сказано, что максимальная стоимость контракта составит более 5,1 миллиона рублей.
При этом согласно тому же расчету маршрут будет круглодично обслуживать только один автобус, а планируемая плата за проезд должна составить около 7,6 миллиона рублей.
В техническом задании от перевозчика требуется предоставить транспортное средство малой вместимости с системой кондиционирования, видеонаблюдения и навигатором и двигателем класса не ниже Евро-4.
Заявки от кандидатов на тендер будут принимать до 7 июля, а победителя выберут спустя 8 дней.