Мэрия в Ростове ищет перевозчика на два маршрута из центра до Ростовского моря

Речь идет о маршрутах городского транспорта № 92б и 92в. Кто именно будет заниматься перевозкой пассажиров, станет известно 14 июня.
Работы по контракту предстоит выполнять с 15 июля 2022 года по 31 июля 2023 года. Известно, что на маршруте № 92б автобусы будут курсировать от ЖК «Платовский» до Центрального Рынка.
Длина пути в одну сторону составит около 20 километров. Автобусы № 92в будут курсировать по маршруту «Агропром» — Ц. Рынок — СТ «Агропром». В это случае транспорта за один раз будет проезжать 17 километров.
На обоих маршрутах автобусы будут проезжать через Ростовской море.