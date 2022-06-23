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В Ростове появятся бесплатные экскурсии по центру города

23 июня 16:02
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове с 25 июня начинается запуск бесплатных обзорных экскурсий по центру города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

У жителей и гостей Ростова-на-Дону появится возможность посетить бесплатные пешеходные экскурсии в центре города. Экскурсии будут проходить по центральным улицам города - Большой Садовой и Пушкинской.

Сообщается, что участники экскурсий смогут узнать различные легенды и байки о городе, биографии известных личностей, которые связаны с Ростовом. Также экскурсоводы расскажут об истории донской столицы, особенностях ростовской архитектуры.

Экскурсии будут проходить каждую субботу в 16:00. Чтобы их посетить, необходима предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что туристический паровоз будет возить туристов в Таганрог до конца сентября.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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