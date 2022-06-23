В Ростове появятся бесплатные экскурсии по центру города

У жителей и гостей Ростова-на-Дону появится возможность посетить бесплатные пешеходные экскурсии в центре города. Экскурсии будут проходить по центральным улицам города - Большой Садовой и Пушкинской.
Сообщается, что участники экскурсий смогут узнать различные легенды и байки о городе, биографии известных личностей, которые связаны с Ростовом. Также экскурсоводы расскажут об истории донской столицы, особенностях ростовской архитектуры.
Экскурсии будут проходить каждую субботу в 16:00. Чтобы их посетить, необходима предварительная регистрация.