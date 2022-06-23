В свой день рождения Банк ЗЕНИТ дарит подарки

В настоящий момент правлением компании принято решение снизить ставки потребительских кредитов в качестве подарка клиентов к 27-й годовщине с момента создания банка. Теперь заемщики смогут взять средств в кредит по ставке от 7,9 % годовых, при этом максимальный срок кредита составит до семи лет, а максимальная сумма - до пяти миллионов рублей. Вместе с этим банк объявил, что до 30 июня клиент имеют возможность получить бесплатную консультацию в сфере финансового планирования в одном из офисов банка. Их проведут специалисты, которые поделятся информацией о способах сбережения и инвестирования средств, а также помогут составить личный финансовый план.