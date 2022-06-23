В свой день рождения Банк ЗЕНИТ дарит подарки

В течение последних 27 лет Банк ЗЕНИТ предоставлял своим клиентам безукоризненный сервис в сфере финансов и рынка банковских услуг, обеспечивая им лучшие условия.
В настоящий момент отделения банков успешно работают в 23 субъектах Российской Федерации, обслуживая счета более 600 тысяч клиентов, довольных как продуктовой линейкой компании, так и качеством предоставляемых услуг.
Банк ЗЕНИТ работает с розничным и корпоративным сегментом, а также предлагает широкую линейку услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. Розничные клиенты имеют возможность узнать о решении банка по кредиту в сжатые сроки от одной минуты, благодаря сокращению среднего времени ответа в 10 раз. Кроме того на 10% увеличился и показатель одобренных заявок.
Согласно данным компании в настоящий момент в линейку продуктов включили страхование, лизинг, факторинг, банковские гарантии и другие предложения, востребованные у потребителей услуг.
«За последние несколько лет банк с сильным корпоративным блоком вырос в надежный универсальный технологичный банк. Мы продолжаем совершенствовать наши продукты, исходя из предпочтений клиентов, и предлагать им самые актуальные решения», — поблагодарил за лояльность и доверие клиентов председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.
В настоящий момент правлением компании принято решение снизить ставки потребительских кредитов в качестве подарка клиентов к 27-й годовщине с момента создания банка. Теперь заемщики смогут взять средств в кредит по ставке от 7,9 % годовых, при этом максимальный срок кредита составит до семи лет, а максимальная сумма - до пяти миллионов рублей. Вместе с этим банк объявил, что до 30 июня клиент имеют возможность получить бесплатную консультацию в сфере финансового планирования в одном из офисов банка. Их проведут специалисты, которые поделятся информацией о способах сбережения и инвестирования средств, а также помогут составить личный финансовый план.
Кроме того Банк ЗЕНИТ объявил о старте благотворительной акции «Включите сердце», которые помогут несовершеннолетним подопечным фонда «Синдром любви». Для участия в акции можно зайти на страницу фонда по 30 июня и внести любую сумму.