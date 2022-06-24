Инвестиции в отель Hyatt, который строили 15 лет, составили 12 млрд рублей

В возведение отеля Hyatt в Ростове было вложено более 12 миллиардов рублей. Строительство с перерывами длилось около 15 лет. Владельцы проекта несколько раз менялись. Достроить отель удалось «Группе Агроком» Ивана Саввиди. Hyatt открылся для постояльцев 16 июня 2022 года.
Известно, что проект строительства отеля перешел к «Группе Агроком» в 2018 году, когда Саввиди выкупил у банков права требования к тогдашним владельцам Hyatt Игорю Горину и Андрею Демишину. В качестве оплаты долга они передали Саввиди недостроенный «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» и отель Don-Plaza.
После получения проекта отеля «Группа Агроком» столкнулась с рядом проблем. Необходимо было не только вложить инвестиции в возведение отеля, но и погасить долги предыдущих владельцев, урегулировать юридические разногласия, провести аудит.
Также новым владельцам пришлось поменять дизайн-проект отеля, чтобы сделать его актуальным для стандартов современного гостиничного бизнеса.