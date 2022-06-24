Инвестиции в отель Hyatt, который строили 15 лет, составили 12 млрд рублей

В возведение отеля Hyatt в Ростове было вложено более 12 миллиардов рублей. Строительство с перерывами длилось около 15 лет. Владельцы проекта несколько раз менялись. Достроить отель удалось «Группе Агроком» Ивана Саввиди. Hyatt открылся для постояльцев 16 июня 2022 года.