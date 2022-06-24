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Отравляющую почву свалку нашли в Ростовской области

24 июня 11:54
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области обнаружено гигантское скопление мусора. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

В Орловском районе Ростовской области найдена вредоносная свалка площадью 1,4 гектара. Она расположена на участке, предназначавшемся для сельскохозяйственных работ. Однако из-за отравления почвы сельскохозяйственными отходами земледелие там теперь невозможно.

Дело в том, что в результате обследования почвы выявлено, что она существенно потеряла в своем плодородии, в том числе из-за своего заражения химическими веществами первого класса опасности. Данные вещества не могут самостоятельно разлагаться, они приводят к необратимым отрицательным последствиям, так как природная среда не восстанавливается даже после их ликвидации.

Земельный участок находился в ведении администрации Островянского сельского поселения Орловского района. Почему чиновники допустили свалку на земельном участке, остается неизвестным. Управление Россельхознадзора направила в прокуратуру материалы своего исследования для принятия мер из-за халатности сельской администрации.

Ранее в Ростове директор управления ЖКХ стал фигурантом дела из-за четырех свалок.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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