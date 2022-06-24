Отравляющую почву свалку нашли в Ростовской области

Дело в том, что в результате обследования почвы выявлено, что она существенно потеряла в своем плодородии, в том числе из-за своего заражения химическими веществами первого класса опасности. Данные вещества не могут самостоятельно разлагаться, они приводят к необратимым отрицательным последствиям, так как природная среда не восстанавливается даже после их ликвидации.