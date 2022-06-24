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Теплосети в Ростове отчитались о подаче горячей воды, но на Западном ее не дождались

24 июня 18:04
Фото: 1mediainvest
В Ростове-на-Дону в часть многоквартирных домов на Западном вернули горячее водоснабжение, говорится в сообщении ООО «Ростовские тепловые сети».

В частности 24 июня горячее водоснабжение было восстановлено в домах по улице Зорге, 6, 6/1, 8/2, 8, 56/2, 58, 58/1, 58/2, улице Содружества, 35/2, 37/1, 37/2, улице Филимоновская, 72А, 78, 80.

При этом близятся к завершению ремонтные работы на обратном трубопроводе диаметром 250 миллиметров на 2-й Краснодарской, 145/3. После того, как работы закончат, горячую воду пустят в дома по адресам 2-я Краснодарская, 143, 143/1, 143/2, 145/1, 145/4.

Чтобы ускорить подключение потребителей к горячему водоснабжению и устранить дефекты в коммуникациях в короткие сроки коммунальщики продолжат работать и в выходные дни.

При этом жители дома 37/1 по улице Содружества сообщили, что горячая вода в квартирах появилась в среду, 22 июня. Однако уже через два дня ее снова отключили.

Напомним, что горячую воду на Западном отключили еще 12 мая. Сроки подключения переносились уже неоднократно.

Ранее коммунальщики в Ростове обещали отказаться от длительных отключений горячей воды с 2023 года.

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#Новости#Елена Янкевич#Общество
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