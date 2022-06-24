Теплосети в Ростове отчитались о подаче горячей воды, но на Западном ее не дождались

В частности 24 июня горячее водоснабжение было восстановлено в домах по улице Зорге, 6, 6/1, 8/2, 8, 56/2, 58, 58/1, 58/2, улице Содружества, 35/2, 37/1, 37/2, улице Филимоновская, 72А, 78, 80.
При этом близятся к завершению ремонтные работы на обратном трубопроводе диаметром 250 миллиметров на 2-й Краснодарской, 145/3. После того, как работы закончат, горячую воду пустят в дома по адресам 2-я Краснодарская, 143, 143/1, 143/2, 145/1, 145/4.
Чтобы ускорить подключение потребителей к горячему водоснабжению и устранить дефекты в коммуникациях в короткие сроки коммунальщики продолжат работать и в выходные дни.
При этом жители дома 37/1 по улице Содружества сообщили, что горячая вода в квартирах появилась в среду, 22 июня. Однако уже через два дня ее снова отключили.
Напомним, что горячую воду на Западном отключили еще 12 мая. Сроки подключения переносились уже неоднократно.