В Ростове под снос попали 12 зданий в историческом центре города

В четверг, 23 июня, состоялось заседание комиссии по вопросу сохранения исторической застройки города, во время которого рассмотрели 30 зданий, расположенных в Кировском районе Ростова.
В ходе заседаний на обозрение комиссии представили исторические справки со справочными материалами, включающими данные об архитектурной и исторической ценности построек. В результате обсуждений под снос решили отдать 40% аварийных зданий, вынесенных на обсуждение. Среди них дома по улице Восточной, 66 и Социалистической, 180.
На следующем заседании запланировано рассмотреть уже 38 построек, находящихся в центре города на территории Ленинского района.