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В Ростове под снос попали 12 зданий в историческом центре города

24 июня 07:28
Фото: rostov-gorod.ru
После первого заседания комиссии Ростова под снос попадут 40% рассмотренных домов, об этом сообщили в администрации города.

В четверг, 23 июня, состоялось заседание комиссии по вопросу сохранения исторической застройки города, во время которого рассмотрели 30 зданий, расположенных в Кировском районе Ростова.

В ходе заседаний на обозрение комиссии представили исторические справки со справочными материалами, включающими данные об архитектурной и исторической ценности построек. В результате обсуждений под снос решили отдать 40% аварийных зданий, вынесенных на обсуждение. Среди них дома по улице Восточной, 66 и Социалистической, 180.

На следующем заседании запланировано рассмотреть уже 38 построек, находящихся в центре города на территории Ленинского района.

Ранее в Ростове отказались признать утрату памятника ОКН — кинотеатра «Россия».

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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