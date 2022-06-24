В Ростове под снос попали 12 зданий в историческом центре города

В ходе заседаний на обозрение комиссии представили исторические справки со справочными материалами, включающими данные об архитектурной и исторической ценности построек. В результате обсуждений под снос решили отдать 40% аварийных зданий, вынесенных на обсуждение. Среди них дома по улице Восточной, 66 и Социалистической, 180.