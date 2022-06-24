В Ростовской области ожидаются дожди и 35-градусная жара 25 и 26 июня

В Ростовской области в субботу, 25 июня, и в воскресенье, 26 июня, ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. В Ростовской области поднимется ветер скоростью до 18 метров в секунду во время дождя и грозы, однако температура все равно поднимется на несколько градусов. Так в ночное время температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а вот днем потеплеет до +28, а на востоке региона в воскресенье будет держаться настоящая 35-градусная жара.