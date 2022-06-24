rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области ожидаются дожди и 35-градусная жара 25 и 26 июня

24 июня 08:56
Фото: unsplash.com
В Ростовской области на выходных ожидаются кратковременные дожди с изнуряющей жарой до +35 градусов, об этом сообщили сотрудники СК УГМС.

В Ростовской области в субботу, 25 июня, и в воскресенье, 26 июня, ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. В Ростовской области поднимется ветер скоростью до 18 метров в секунду во время дождя и грозы, однако температура все равно поднимется на несколько градусов. Так в ночное время температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а вот днем потеплеет до +28, а на востоке региона в воскресенье будет держаться настоящая 35-градусная жара.

Между тем в Ростове, Новочеркасске, Батайске и Таганроге на выходных и до понедельника ожидаются дожди и температура до +25 градусов.

Ранее ростовчан предупредили о грозе в пятницу, 24 июня.

Материалы по теме
Жителям в Ростовской области рассказали, сколько продлится сезон дождей в июнеДожди и похолодание до +20 градусов ожидаются в Ростовской области 23 июняВ Ростовской области ожидаются дожди и грозы 24 июня
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00