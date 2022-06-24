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В Ростовской области полиция задержала волонтера, который вез тепловизоры в ДНР

24 июня 08:36
Фото: unsplash.com
В Ростовской области сотрудники полиции якобы задержали члена команды военкора Максима Фадеева, об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы канала сообщили, что полицейские Ростовской области мешают осуществлять поставки тепловизоров защитникам Донбасса. Так в ночь на пятницу, 24 июня, был якобы задержан один из членов съемочной команды военного корреспондента Максима Фадеева, который прославился съемкой документальных фильмов о Донбассе.

«Сейчас Владислава Сычука кошмарят в РОВД Матвеева Кургана, угрожая составить протокол за неподчинение законным требованиям полиции. Формальным поводом стало наличие тепловизора, который наши коллеги везли бойцам НМ ДНР», — приводит сообщение товарищей задержанного Telegram-канал, добавив, что военкоры даже попросили провести подписчиков обзвон по указанному номеру, чтобы добиться реальной причины задержания.

Более того коллеги Сычука рассказали, что в РОВД вероятно не пустили и адвоката задержанного, а также, дескать, не позволили передать мужчине пищу или воду. Все эти действия, по словам авторов, были совершены без составления рапорта о задержании.

К сожалению, в полиции не предоставили оперативный ответ на звонок корреспондента RostovGazeta и сказали перезвонить через время. Однако информация будет обновлена сразу по опубликованию официального комментария ведомства. Данные и информация будут уточняться.

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