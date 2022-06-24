В Ростовской области полиция задержала волонтера, который вез тепловизоры в ДНР

Авторы канала сообщили, что полицейские Ростовской области мешают осуществлять поставки тепловизоров защитникам Донбасса. Так в ночь на пятницу, 24 июня, был якобы задержан один из членов съемочной команды военного корреспондента Максима Фадеева, который прославился съемкой документальных фильмов о Донбассе.
«Сейчас Владислава Сычука кошмарят в РОВД Матвеева Кургана, угрожая составить протокол за неподчинение законным требованиям полиции. Формальным поводом стало наличие тепловизора, который наши коллеги везли бойцам НМ ДНР», — приводит сообщение товарищей задержанного Telegram-канал, добавив, что военкоры даже попросили провести подписчиков обзвон по указанному номеру, чтобы добиться реальной причины задержания.
Более того коллеги Сычука рассказали, что в РОВД вероятно не пустили и адвоката задержанного, а также, дескать, не позволили передать мужчине пищу или воду. Все эти действия, по словам авторов, были совершены без составления рапорта о задержании.
К сожалению, в полиции не предоставили оперативный ответ на звонок корреспондента RostovGazeta и сказали перезвонить через время. Однако информация будет обновлена сразу по опубликованию официального комментария ведомства. Данные и информация будут уточняться.