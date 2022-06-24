В Ростовской области потратят на реконструкцию очистных сооружений 46 млрд рублей

В правительстве Ростовской области напомнили, что мероприятия по оздоровлению акватории Дона продолжаются второй год. В данный момент рабочие заняты расчисткой рек Глубокой и Ольховой. Кроме того продолжена работа по уменьшению числа бесхозяйных ГТС. А уже в этом году запланировано провести капремонт трех ГТС на территории Кашарского, Боковского и Советского районов.