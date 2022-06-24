В Ростовской области потратят на реконструкцию очистных сооружений 46 млрд рублей

В правительстве Ростовской области напомнили, что мероприятия по оздоровлению акватории Дона продолжаются второй год. В данный момент рабочие заняты расчисткой рек Глубокой и Ольховой. Кроме того продолжена работа по уменьшению числа бесхозяйных ГТС. А уже в этом году запланировано провести капремонт трех ГТС на территории Кашарского, Боковского и Советского районов.
Вместе с этим власти региона сообщили, что завершена разработка проекта реконструкции ГТС в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Азове и еще трех городах региона. Проектная документация направлена в Минстрой РФ на согласование, а общий объем инвестиций должен составить почти 46 миллиардов рублей. Проект «Чистый Дон» планируют воплотить в жизнь с 2025 по 2030 годы.
Ранее власти сообщили о планах запустить Багаевский узел в эксплуатацию через 2,5 года, строительство основного этапа объекта обойдется в 27,9 миллиарда рублей.