В зоопарке Ростова рассказали, как полярные медведи стали есть арбузы

Полярные медведи из Ростовского зоопарка очень любят южные арбузы. При этом животное, как и человек, ест только мякоть и выбрасывает корки, разве что косточки не выплевывает, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Директор ростовского зоопарка поделился забавным фактом о полярных медведях: оказывается, им по нраву южные арбузы. «Они становятся на них лапами, арбуз раскалывается, и медведи выедают мякоть», – рассказывает Александр Жадобин. Показательные кормления уже стали традицией в ростовском зоопарке, однако кто из сотрудников догадался ввести в рацион белых медведей арбузы, директор не знает. «Коллеги из другого зоопарка нам подсказали, что карликовые бегемоты любят арахис. До этого наш бегемот Найма даже сама не знала, что она его любит», – смеется директор. Сейчас, говорит Александр Жадобин, самка бегемота готова выполнять любые трюки ради любимого лакомства. Ранее RostovGazeta писала о том, что в ростовском зоопарке родился кенгуренок Беннета размером с фасоль.