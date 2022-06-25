Более 600 выпускников ростовских школ заслужили золотые медали

Глава горадминистрации напомнил ростовчанам, что в субботу, 25 июня, состоялись школьные выпускные. В этом году выпускниками стали более четырех тысяч горожан, которые закончили обучение и готовятся к новому жизненному этапу — поступлению в вузы или выбору работы.