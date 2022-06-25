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Более 600 выпускников ростовских школ заслужили золотые медали

25 июня 11:21
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону более 600 одиннадцатиклассников выпустились из школ с золой медалью, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава горадминистрации напомнил ростовчанам, что в субботу, 25 июня, состоялись школьные выпускные. В этом году выпускниками стали более четырех тысяч горожан, которые закончили обучение и готовятся к новому жизненному этапу — поступлению в вузы или выбору работы.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что среди выпускников оказалось больше 600 золотых медалистов, отличившихся особым рвением к учебе. Глава городской администрации пожелал выпускникам удачи в поступлении и счастья.

Напомним, в дни выпускных в Ростове и Таганроге ввели жесткие запреты на розничную продажу алкоголя, а ранее родители рассказали, во сколько им обошлась подготовка школьников к выпускному.

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