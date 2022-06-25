В массовом ДТП под Каменском-Шахтинским пострадал водитель иномарки 25 июня

В субботу, 25 июня, в 12.15 мск полиция получила сигнал об аварии на 936-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», произошедшую неподалеку от населенного пункта Дачное под Каменском-Шахтинским.
Сообщается, что водитель грузовика DAF, который направлялся в сторону Шахт, сделал остановку на обочине. В этот момент в его транспортное средство въехал автомобиль Mazda3, управляемый 36-летним водителем.
В итоге иномарка столкнулась с аналогичной Mazda3, с которой двигалась в одном направлении. В аварии пострадал 36-летний мужчина, который был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.
Сейчас на месте аварии полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, а потому проехать можно только по одной полосе.
Днем ранее два легковых автомобиля также столкнулись с грузовиками на территории Егорлыкского района.