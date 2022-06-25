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В массовом ДТП под Каменском-Шахтинским пострадал водитель иномарки 25 июня

25 июня 12:59
Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области в аварии с грузовиком открытую ЧМТ получил водитель иномарки, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В субботу, 25 июня, в 12.15 мск полиция получила сигнал об аварии на 936-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», произошедшую неподалеку от населенного пункта Дачное под Каменском-Шахтинским.

Сообщается, что водитель грузовика DAF, который направлялся в сторону Шахт, сделал остановку на обочине. В этот момент в его транспортное средство въехал автомобиль Mazda3, управляемый 36-летним водителем.

В итоге иномарка столкнулась с аналогичной Mazda3, с которой двигалась в одном направлении. В аварии пострадал 36-летний мужчина, который был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас на месте аварии полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, а потому проехать можно только по одной полосе.

Днем ранее два легковых автомобиля также столкнулись с грузовиками на территории Егорлыкского района.

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