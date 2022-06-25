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В Таганроге обустроят плавучий причал для швартовки пассажирских судов

25 июня 18:09
Фото: unsplash.com
В Таганроге планируют обустроить плавучий причал, приспособленный для швартовки пассажирских судов, об этом сообщили в администрации города.

В середине июня администрация Таганрога объявила о планах по проведению общественных обсуждений 26 июля. Во время них на обсуждения собирались вынести планы по организации плавучего причала и проведения дноуглубительных работ в Таганрогском морском порту.

Вместе с этим издание «Молот» поделилось комментарием замглавы администрации Таганрога Алексея Санина, который заявил, что город действительно планирует возобновить пассажироперевозки по воде.

«Сейчас проводится обследование и разработка проектной документации для возведения плавучего причала», — уточнил Алексей Санин.

Между тем в соцсетях уже появились комментарии горожан относительно предложения властей.

«Так и вижу швартующиеся лайнеры, груженые фанатами Чехова и Раневской, осматривающих парочку мест. Город только им и интересен<…>Вот сперва отшаманьте, сделайте Питер 2.0, а потом пирсы стройте, да хоть посадочные площадки для космических кораблей», — заметил один из местных жителей, добавив, что сначала следует привести в порядок сам город, а уж потом пути туристов к нему.

«Набережную в порядок бы привели…строители», — расстроились местные жители.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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