В Таганроге обустроят плавучий причал для швартовки пассажирских судов

«Так и вижу швартующиеся лайнеры, груженые фанатами Чехова и Раневской, осматривающих парочку мест. Город только им и интересен<…>Вот сперва отшаманьте, сделайте Питер 2.0, а потом пирсы стройте, да хоть посадочные площадки для космических кораблей», — заметил один из местных жителей, добавив, что сначала следует привести в порядок сам город, а уж потом пути туристов к нему.