Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливня и града на 28 июня

По прогнозам, погода должна испортиться в период до 18 часов. Штормовое предупреждение распространяется и на 29 число.
Населенные пункты накроет ливнями и градом, возможны грозы. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду, ранее при такой скорости в области падали деревья и срывало слабо закрепленные конструкции. Поэтому при выходе на улицу нужно быть внимательными.
Согласно данным Гидрометцентра, в регионе на этой неделе сложится жаркая погода. Температура превысит 30 градусов.
До этого стало известно, что Азовское море может затопить часть донского региона. Только произойдет это через 22 года.