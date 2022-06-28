Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливня и града на 28 июня

Населенные пункты накроет ливнями и градом, возможны грозы. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду, ранее при такой скорости в области падали деревья и срывало слабо закрепленные конструкции. Поэтому при выходе на улицу нужно быть внимательными.