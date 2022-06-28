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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливня и града на 28 июня

28 июня 13:29
Фото: pxhere
В Ростовской области во вторник, 28 июня, ожидается ухудшение погоды вечером, предупредили в региональном УМЧС.

По прогнозам, погода должна испортиться в период до 18 часов. Штормовое предупреждение распространяется и на 29 число.

Населенные пункты накроет ливнями и градом, возможны грозы. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду, ранее при такой скорости в области падали деревья и срывало слабо закрепленные конструкции. Поэтому при выходе на улицу нужно быть внимательными.

Согласно данным Гидрометцентра, в регионе на этой неделе сложится жаркая погода. Температура превысит 30 градусов.

До этого стало известно, что Азовское море может затопить часть донского региона. Только произойдет это через 22 года.

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