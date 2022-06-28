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Синоптики предсказали грозу и 34-градусную жару в Ростовской области 29 июня

28 июня 17:46
Фото: unsplash.com
В Ростовской области в среду, 29 июня, ожидается жаркая погода с грозой, дождями и чрезвычайной пожароопасностью, об этом сообщили в УМЧС региона.

Синоптики гидрометцентра предупредили, что в среду, 29 июня, в Ростовской области ожидается пасмурная жаркая погода с кратковременными дождями, грозой, а также сильным ветром скоростью до 14 метров в секунду.

Ночная температура воздуха в этот день составит от +15 до +20 градусов, а вот днем поднимется до +30 градусов. В южных районах региона ожидается 34-градусная жара.

Также метеорологи добавили, что в регионе будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия — в частности чрезвычайная пожароопасность пятого класса и гроза с вероятностью выпадения града.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на невероятную жару в салонах общественного транспорта, связанную с отсутствием или поломкой систем кондиционирования.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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