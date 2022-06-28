В Ростовской области проверят заводы, производящие фальсификаты молочной продукции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил провести проверку предприятий, производящих нелегальную молочную продукцию. По мнению губернатора необходимо вывести из тени предприятия, которые несут потенциальную угрозу здоровью граждан посредством производства фальсифицированного молока.
Подобное распоряжение напрямую связано с деятельностью скомпрометированных предприятий «Кагальницкий молзавод» и ИП Забазнов, в которых зафиксировали производство фальсификатов молока.
В ходе заседания представители областного Россельхознадзора рассказали, что на территории Кагальницкого молзавода работают шесть предприятий, два из которых работают с использованием одного названия. Оба предприятия под названием «Кагальницкий молзавод» использовали для производства молока исключительно сырье растительного происхождения.
Кроме того сообщается, что второй производитель молока производил продукцию на предприятии, у которого не было необходимого оборудования для переработки сырья. После того как Россельхознадзор закрыл производство, предприниматель открыл еще два цеха, производящих нелегальную молочную продукцию.
Губернатор Василий Голубев предложил главе ГУ МВД региона Олегу Агаркову провести проверку недобросовестных производителей по признакам мошенничества и попросил учесть материалы, собранные надзорным органом, чтобы не допустить поставок поддельной продукции в соцучреждения.
Ранее стало известно, что «Кагальницкий молзавод» поставлял в школы и больницы продукты с антибиотиками.