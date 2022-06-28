В Ростовской области проверят заводы, производящие фальсификаты молочной продукции

Кроме того сообщается, что второй производитель молока производил продукцию на предприятии, у которого не было необходимого оборудования для переработки сырья. После того как Россельхознадзор закрыл производство, предприниматель открыл еще два цеха, производящих нелегальную молочную продукцию.